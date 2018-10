Wellendingen Seifenkisten treffen Thunderbird

In der "Fun"-Klasse setzte sich Moritz Dettling in der 15 Fahrer starken Konkurrenz mit einer Bestzeit von 25,493 Sekunden durch. Auf Platz zwei folgte Maxim Lutz (25,074), Rang drei belegte Nina Forai (28,433). In der Klasse "Handwerker und Vereine" fuhr das Jugendhaus Gosheim mit seinen zwei Teams einen Doppelsieg ein (24,956 und 25,335 Sekunden). Auf Rang drei kamen die Tennis-Tussis (28,626).