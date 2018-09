Wellendingen Seifenkisten-Piloten gesucht

Gosheim. Beim Handwerker- und Vereinscup treten Rennteams an, die ihre Seifen­kisten von Jahr zu Jahr verbessern, tunen und schneller machen. Das ganze Jahr wird an den PS-freien Boliden gefeilt und geschraubt.

Die Gemeinde Gosheim hat in Kooperation mit der Schuler OHG beschlossen, für Schulen und Vereine aus der Region die Teilnahme am Seifenkistenrennen so einfach wie möglich zu machen. Dazu werden kostenlose Fahrgestelle für Seifenkisten zur Verfügung gestellt. Die Kommune stiftet das Material, die Ausbildungswerkstatt der Schuler OHG stellt die Komponenten für das Chassis zusammen.

Schulen und Vereine müssen die Teile zusammensetzen, eine funktionierende Lenkung einbauen und für den Aufbau auf dem Fahrgestell sorgen. Bei Interesse, ein solches Chassis zur Verfügung gestellt zu bekommen, sollten sich Schulen und Vereine umgehend mit der Gemeinde Gosheim unter E-Mail info@gosheim.de in Verbindung setzen.