Wellendingen Schwäbisches Lob in Reinkultur

Zweitens: In öffentlichen Gemeinderatssitzungen kommt vieles zur Sprache, berechtigte Interessen Einzelner erfordern jedoch Nichtöffentlichkeit. Hat sich wahrscheinlich der Bürgermeister-Stellvertreter, Wolfgang Minder, gedacht. Oder es war auch nur im Eifer des Gefechts einer pickepackevollen Jahresabschlusssitzung, dass die Dankesworte an die Verwaltung und den Schultes (den sensiblen Allgäuer) hinter verschlossenen Türen fielen.

Drittens: Zum Glück gibt es Mäuschen, die dabei waren und zu noch späterer (oder gar zu ganz früher) Stunde meinten, ausschließlich Lob gehört zu haben. Ob dabei sogar das Wort "Musterbürgermeister" gefallen ist? Bevor diese Frage aller Fragen gestellt werden kann, ist das Mäuschen wieder verschwunden.

Was bleibt? Das Warten auf den 25. Januar. Schließlich ist es in einer Mustergemeinde wie Wellendingen mit einer Musterverwaltung wie im Schloss üblich, dass am Ende einer jeden Tagesordnung des Gemeinderats der Punkt "Bekanntgabe der in der letzten nichtöffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse" steht. Und dann wird der Bürgermeister mitteilen, was am späten Abend des 21. Dezember Berichtenswertes passiert ist.