Wellendingen/Schömberg Pettrailing: Wenn Hunde Tiere suchen

Denn von Tariks Stall aus führte die Fährte direkt hin zum Neckar, erinnert sich Mandler. Unsicher, ob Cuna richtig liegt, wagte Mandler demnach zwei Tage später einen zweiten Versuch, das Pferd vielleicht doch noch lebend zu finden. Doch wieder führte die Suchhündin ihr Herrchen direkt ans nahegelegene Ufer des Neckars. Letztendlich fand man Tarik damals etwa zwei Wochen nach seinem Verschwinden im etwa 100 Kilometer entfernten Deizisau (Kreis Esslingen) tot in einem Wehr. "Das war dann das Zeichen, dass sich Cuna fürs Pettrailen eignet", sagt Mandler. Ab diesem Zeitpunkt haben sich die beiden dem Pettrailing gewidmet, schildert er.

Acht Einsätze haben sie seither auf ihrem Konto verbucht. Bei sechs davon konnten die Tiere dem Besitzer erfolgreich zurückgebracht werden, erzählt Mandler. Er achte darauf, dass seine Cuna bei Einsätzen genügend Pausen bekommt. Nach einer Stunde verordnet er ihr demnach mindestens anderthalb Stunden Erholung. Nimmt sie die Fährte dann wieder auf, geht die Suche weiter.

Auch Übungseinsätze immer mit einem positiven Gefühl beenden

Cuna zieht immer stärker an der Leine. Sie trabt entlang des Schotterwegs, schnüffelt, und führt Mandler dann durch das hohe Gras am Wegesrand, hinein in den Wald. Die Bloodhound-Dame klettert über einige Baumstämme. Und dann, setzt sie sich hin. Sie hat Master gefunden. "Das Bellen wurden ihr schon von den Vorgängern abgeordnet", erläutert Mandler. Das entlaufene Tier soll sich nicht erschrecken. In diesem Fall passt Tanja Mandler auf den Wallach auf. Ist ein Tier tatsächlich entlaufen, müsse es noch gesichert, also eingefangen werden.

Wichtig sei es, so der Tierretter, das Fährtenlesen auf spielerische Weise zu trainieren und dem Hund auch am Ende eines Übungsszenarios immer ein positives Gefühl zu geben. Zurück am Auto zieht Mandler eine Tube aus seiner Bauchtasche. "Natürlich ist die Belohnung für die Tiere immer das Größte", sagt er schmunzelnd, während Cuna genüsslich an der Tube mit Hundeleberwurst schlabbert.