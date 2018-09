Bereits zum 33. Mal fand in der Neuwieshalle in Wellendingen der Kinderflohmarkt statt. Veranstaltet vom Tennisverein, wurde von zahlreichen Anbietern alles rund ums Baby und Kind angeboten. Von allen erdenklichen Textilien und Bekleidung über Spielwaren oder Kinderwagen bis hin zu Kindersitzen für das Auto reichte das Angebot. Zudem wurde eine Bewirtung mit Kaffee, Kuchen und anderen Getränken für diejenigen bereit gehalten, die sich vom reichhaltigen Angebot in den dicht gedrängten Reihen der Halle und im Foyer erholen wollten. Foto: Riedlinger