Nach dem Gottesdienst in der Kirche St. Gallus am Fronleichnamstag zog die katholische Gemeinde durch Wilflingens Straßen. Musikverein, Kirchenchor, Erstkommunionkinder, Ministranten, Kreuz- und Fahnenträger, Muttergottesträgerin, Himmelträger und Pfarrer Plackal vermittelten ein lebendiges Bild "pilgernden Gottesvolk". Für viele Anliegen wurde an beiden Altären (Schneckenburger und Seemann) mit schönen Blumenteppichen gebetet. Foto: Kirchengemeinde