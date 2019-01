Wellendingen Prominenter Standort beim Kreisverkehr

Der Wellendinger Gemeinderat vergibt die Abbrucharbeiten an die günstigste Anbieterin, die Firma Breithaupt aus Trossingen, und zwar zum Pauschalpreis von 66 402 Euro. Von vier Unternehmen hat sich die Verwaltung Angebote eingeholt.

Die Trossinger Firma ist in Wellendingen nicht unbekannt, sie war schon mehrmals für die Gemeinde tätig. Erst vergangenes Jahr brach sie das ehemalige Gasthaus Schlüssel ab. Ratsmitglied Wolfgang Götz hat daran aber nicht nur gute Erinnerungen. Es habe doch recht lange gedauert, bis die Maßnahme vollständig abgeschlossen worden sei, bringt er vor. Das Unternehmen solle sich diesmal gefälligst mehr beeilen, so sein Appell an Bürgermei­ster Thomas Al­brecht. Dieser verspricht, die Anregung so weiter zu geben. Der Schultes gibt aber zu bedenken: "Die Firma ist zwar nicht die Schnellste, aber sie ist die Billigste und sie hinterlässt, auch wenn es länger dauert, alles sauber, und das ist wichtig." Der Pauschalpreis gelte für beide Gebäude, stellt Al­brecht klar und meint weiter: "Der Pauschalpreis ist mir wichtig, ich will keine Überraschungen erleben."

Der Bürgermeister weist darauf hin, dass die Gemeinde die Grundstücke vom mittlerweile verstorbenen Ratsmitglied Alexander Angst habe erwerben können.