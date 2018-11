Der Musikverein Wilflingen erinnert an das Kirchenkonzert, das am Sonntag, 9. Dezember, um 18 Uhr in St. Gallus beginnt. Der Kirchenchor Wilflingen mit Dirigentin Eun-Ah Cho-Nitschke sowie die Hauptkapelle des Musikvereins Wilflingen unter Leitung von Daniel Hirt wollen den Zuhörern ein abwechslungsreiches Programm mit vielen musikalischen Höhepunkten bieten, welches durch besinnliche Texte vom Liturgie-Team umrahmt wird. Um sich optimal vorzubereiten, fand für die Sänger und Musiker ein Proben-Wochenende statt. Gemeinsam mit Daniel Hirt wurde in der Lemberghalle alles gegeben. Während der Gesamt- und Registerproben wurden große Fortschritte erzielt. Natürlich durften gesellige Pausen nicht fehlen. Die Musiker werden weiter fleißig üben und freuen sich am 9. Dezember auf zahlreiche Konzertbesucher. Foto: Kiene