Wellendingen/Deißlingen. Der Zweckverband Wasserversorgung am oberen Neckar mit Sitz in Wellendingen tagt morgen, Donnerstag, 13. Dezember, 17.30 Uhr, im Hotel Hirt in Deißlingen. Themen sind: Bürgerfragen, Ausbaustufenplanung 2035, Jahresrechnung 2017, Haushaltsplan 2019, Personalangelegenheiten (Verabschiedung von Verbandsrechner Hans Mauch, Wahl eines neuen Verbandsrechners) sowie Bekanntgaben und Anfragen.