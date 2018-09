Wellendingen Pfähle tief in den Hang des Lembergs gebohrt

Den Zuschlag hat eine Spezialtiefbaufirma aus dem Allgäu erhalten. Spezialtiefbau, um den Hang, nach Süd-West geneigt, mit entsprechenden Stützbauwerken zu sichern.

Wie Martin Osieja erläutert, soll der talseitige Rand der Fahrbahn stabilisiert werden. Die Rede ist von einem Randbalken aus Stahlbeton, der die Fahrbahn einfasse. Und dieser Randbalken ruhe auf einem System von vertikal eingebrachten Bohrpfählen kleineren Durchmessers, die die Lasten in die tiefer liegenden "festen" Schichten des Baugrunds abtragen (Druckpfähle genannt). Die im Hang horizontal wirkenden Kräfte werden durch Zugpfähle, die schräg in den Hang kommen, aufgenommen. Dieses System aus Druck- und Zugpfählen werde als Pfahlrost bezeichnet.

Zusätzlich, so Osieja, solle die Böschung unterhalb des Randbalkens durch die Auflage eines stabilisierenden Flächenfilters gehalten werden. Hier komme ein "Krismer"-Gitter zum Einsatz, das die Eigenschaften von flächiger Böschungssicherung und Drainage vereine. In Fachkreisen werde die Kreisstraße mit der Nummer 5545 "Wassersteige" genannt. Wie die Behörde weiß, wurden vor der Haarnadelkurve bereits 1986 und 2000 Einzelbereiche durch Randbalken gesichert.

Nico Hofmann, der die Instabilität des gesamten Hangs, die geologisch bedingt sei, anspricht, könnte sich durchaus vorstellen, dass es nach unten hin, also Richtung Wilflingen, weitere Bereiche gibt, wo etwas passieren könnte. Und eventuell ganz oben, also an der Kreisgrenze. Doch dies ist weit in die Zukunft geblickt.

Bis zum 30. November, bis zum Ende des Vertrags mit der Baufirma, soll das aktuelle Problem, das sich Ende 2016 angebahnt hat (Verformungen im Bereich der talseitigen Fahrbahnhälfte sowie Setzungen in der talseitigen Böschung), gelöst sein. Der Elan der Verantwortlichen und der Arbeiter stimmt zuversichtlich.