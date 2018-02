Wellendingen Peruaner vermitteln ungefragt Patenschaften für ein Lama

Erst vor wenigen Jahren war diese alte Sitte auf Wunsch der Narrenzunft wieder zum Leben erweckt worden. Dabei bilden sich kleine verkleidete Gruppen, meist zu einem bestimmten Thema. Und in dieser Maskerade sind die Maschkerer gerne gesehene Gäste, die garantiert immer das Neueste an Dorftratsch oder an merkwürdigen Gerüchten ungefragt kund tun.

So sagte denn auch eine von zwei sehr netten "freilaufenden Hühnern" im "Schlössle": "Ja, wir sind schon seit heute Nachmittag um halb drei unterwegs. In einem halben Dutzend verschiedener Häuser? Das reicht nicht!" Sie verteilten freigiebig kleine Schokoladen-Eier und gaben sich völlig tiefenentspannt. "Wir sind flexibel – wir nehmen, was kommt." Sie wurden im Gasthaus Schlössle beizeiten von einer Gruppe Narren in originalen Tiroler Häs mit krachledernen Hosen abgelöst, die mit ihrem Outfit, Stimmungsmusik und Tanz Schwung in das kleine Lokal brachten.

Zu dieser Zeit ließen es sich die Mitglieder der Musikkapelle nicht nehmen, nach ihrer Probe mal nach dem Rechten zu sehen und fluteten das "Schlössle".