Wellendingen Perfekte Harmonie berührt Publikum

Mit der Filmmelodie "Out Of Africa", wo man durch die Intention der Musiker die Weite Afrikas spürte, setzte der Musikverein Wilflingen das Konzert fort. Beim Stück "Jesus Name Above All Names", einem international bekannten Kirchenlied, zogen die Wilflinger Musiker alle Register und damit das Publikum in ihren Bann.

Höhepunkt beim Finale

Mit "Memory" aus dem Musical "Cats" von Andrew Lloyd Webber und "Let Us Break Bread", einem afroamerikanischen Spiritual, wusste der Kirchenchor Wilflingen die Zuhörer zu überzeugen.

Im letzten Teil traten Kirchenchor und Musikverein gemeinsam auf im Stück "Il Signore E Con Te": Höhepunkt des Konzerts. Der Komponist Kees Vlak wurde beim Lesen des Textes zum Ave Maria zu diesem Stück inspiriert. Kirchenchor und Musikapelle harmonierten perfekt zusammen. Zum Schluss wurde mit "Bethlehem" eine Weihnachtsgeschichte von der Musikkapelle und Chor, bereichert mit Textbeiträgen des Liturgieteams, vorgetragen.

Mit riesigem Applaus forderten die Zuhörer eine Zugabe, die von Kapelle und Chor gerne gegeben wurde. Vorsitzender Udo Angst vom Musikverein Wilflingen bedankte sich bei allen für die Durchführung des Konzerts und gratulierte dem Kirchenchor zum 30. Jubiläum nach der Wiedergründung. An Pfarrer Varghese Plackal gerichtet verkündete Vorsitzender Udo Angst, dass 500 Euro nach Indien gespendet werden.

Mit dem gemeinsamen Weihnachtslied "Herbei, o ihr Gläubigen", gespielt von der Musikkapelle und gesungen von Kirchenchor und den Besuchern, endete ein gelungenes Kirchenkonzert. Beim Verlassen der Kirche meinte ein Besucher: "Wer beim Konzert nicht mit dabei war, hat etwas verpasst."