Wellendingen Nicht mehr gekocht, nur aufbereitet

Wellendingen (kw). Dies erfahren die Wellendinger Ratsmitglieder in der jüngsten Sitzung von Bürgermeister Thomas Albrecht. Gemeinderat Alois Eisele hatte nachgefragt. Seit Oktober/November 2018 sei dies der Fall, wird informiert. Die Küche des Pflegeheims, ursprünglich für 100 Essen ausgelegt, habe die mit dem Kindergarten auf 190 angestiegenen Essen nicht mehr selbst herstellen können, deutet der Schultes an und meint weiter: "Die Küche ist wohl zu klein, und es fehlt offensichtlich am Personal, ich kann das aber nicht abschätzen."

Fakt sei jedenfalls, dass die Gemeinde derzeit auf die Essenslieferungen des Pflegeheims angewiesen sei. Er werde sich umhören, wie in anderen Kommunen die Essensversorgung im Kindergarten funktioniere, verspricht Al­brecht. Man ist sich am Ratstisch einig, dass es auch in anderen Gemeinden in puncto Essenslieferungen nicht immer klappt. Offen wird auch die Problematik mit der Rottweiler Schulmensa angesprochen.

Guido Hermann trägt vor, dass im Kindergarten Gerichte auf dem Speiseplan stünden, welche die Kinder nicht essen würden. Tobias Schlenker relativiert diesen Vorwurf wieder etwas. Dass der Speiseplan nicht allen Kindern passe, sei nichts Außergewöhnliches, heißt es in der Rats-runde. Die Essenszusammen-stellung für das Pflegeheim, so der Schultes, orientiere sich an den Qualitätsstandard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Für die Verpflegung in stationären Senioreneinrichtungen gäbe es bestimmte Vorgaben. Diese wichen von den Wünschen der Kinder und ihrer Eltern doch öfters ab. Manche Kinder wünschten sich den Fisch nur paniert und würden auch kaum Gemüse essen, daran seien aber die Eltern verantwortlich, zählt "Ernährungsberater" Albrecht beispielhaft auf.