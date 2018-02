Wellendingen Nanu: XXS statt XXL

Damit des Bürgermeisters Auto vor dem Rathaus nicht immer bei Wind und Wetter parken muss, sollte es – wenigstens an den Tagen vor der Fasnet – einen Carport zum Schutz bekommen. Ja, sogar einen in Luxusausführung: einen Drive-In. Doch die fleißigen Lieschen haben den falschen Zollstock einstecken gehabt und eine Einheit zu klein gebaut.

Eigentlich unverständlich. Die Größe "small" oder gar XXS existiert in Wellendingen schließlich nicht (außer bei einem speziellen Fahrzeug mit Werbung, das der Bauhof nutzen darf). In Wellendingne wird in anderen Dimensionen ("large" oder XXL) geplant...