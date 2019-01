Wellendingen Nachdenkliche Momente wegen des NKHR

Es sei gegenüber dem Plan besser geworden, insgesamt um etwa 1,3 Millionen Euro. Somit habe die Rücklage der Gemeinde zum 31. Dezember einen Bestand von 5,75 Millionen Euro.

Bürgermeister Dominic Butz führte anschließend in die neue Haushaltssystematik ("Neues Kommunales Haushaltsrecht, NKHR") ein, die ab diesem Jahr in Frittlingen gelte. Maßgebend sei, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken müssen, damit der Haushalt genehmigt werde. Dies schließe die Abschreibungen auf das Vermögen ein, die bisher nur ausgewiesen, aber nicht erwirtschaftet worden seien. Durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen (durch Einnahmen) müsse der Gemeindehaushalt in diesem Jahr 831 550 Euro zusätzlich aufbringen.

Weil die Gemeinde Frittlingen ein relativ großes Vermögen (insbesondere öffentliche Einrichtungen) habe, müsse sie eine relativ hohe Summe für die Abschreibungen erwirtschaften. Dies führe zum Beispiel dazu, dass die Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gerade noch gelinge. Deshalb werde man jede neue Anschaffung, die Abschreibungen auslöse, genau prüfen müssen. Außerdem werde durch die hohen Investitionen in die örtliche Infrastruktur (wie Seniorenwohnanlage, Erneuerung Kanäle und Leitungen in der Ortsmitte, Einbahnring, Jugendhaus, Glasfasernetz) eine Entnahme von etwa 4,6 Millionen Euro aus der Rücklage notwendig.