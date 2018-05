Der Familiengottesdienst in St. Gallus Wilflingen zum Muttertag bildete den perfekten Start in diesen besonderen Tag. Das Liturgie-Team bereitete den Gottesdienst vor, der musikalisch schön von Familie Grath­wohl (Rottweil) umrahmt wurde. In den Texten der Ministranten, Kommunionkinder und Mütter wurde das Motto "Mutterhände" immer wieder aufgegriffen. Im Anschluss gab es ein Schoko-Herz für alle Mütter sowie ein Glas Sekt für jeden Gottesdienst-Besucher. Foto: Kiene