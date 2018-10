Wellendingen Mit spezieller Luftpost auf Lehrersuche

Derzeit laufen bei der Schulleitung, den Eltern und im Rathaus die Telefonleitungen heiß, um wenigstens für eine Übergangszeit Aushilfskräfte zu bekommen. Allerdings suchen auch andere Schulen, merkte die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung an: Alles dauere seine Zeit, und letztendlich müsse ein Verfahren beim Schulamt in Kon­stanz durchlaufen werden.

Eltern und Bürgermeister tun sich schwer zu verstehen, wie es überhaupt zu einer solchen Situation kommen konnte. Sie wollen sich nicht ausmalen, wie der Unterricht aussehen würde, wenn weitere Lehrer krank würden. Deshalb werde alles versucht, die Lehrerlücke zu füllen und einen verlässlichen Unterricht zu gewährleisten.

So werden die Kanäle der sozialen Medien genutzt, um Werbung für die Leintalschule und die Gemeinde zu machen. Ein Banner wird am Ortseingang aufgestellt, die Gemeinde will bei der Wohnungssuche für Aushilfskräfte behilflich sein. Für Bürgermeister Butz und die Initiatoren der Elterninitiative ist klar: "Wir bleiben am Ball und machen Druck, bis wir wieder eine zufriedenstellende Lehrerausstattung an unserer Leintalschule haben."