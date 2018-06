Wellendingen Mit dem Apfelzügle unterwegs

Wellendingen. Eine Halbtagesfahrt führte Senioren aus Wellendingen an den Bodensee. Als erstes Ziel wurde das Café Hasler in Bodman angesteuert. Bei herrlicher Aussicht auf den See und angenehmen Temperaturen ließen es sich die Senioren bei Kaffee und leckerem Kuchen auf der Terrasse des Cafés gut gehen.