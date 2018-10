Wellendingen Mit Blasmusik erste Schneeflocken begrüßt

Mit Musik von befreundeten Gastkapellen oder der Jugendkapelle Wellendingen-Wilflingen sowie einem Abschluss mit der "Biraböhmischen Blasmusik" wurde für viele Freunde der Blasmusik ansprechende Unterhaltung geboten.

Bereits am Abend war die in schmucke Herbstlauben verwandelte und mit viel Aufwand hübsch dekorierte Halle gut besucht. Mit den Musikkapellen aus Rottweil-Hausen und Feckenhausen wurde traditionell ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm gespielt. Danach kamen die jüngeren Gäste mit der Partyband Prestige auf ihre Kosten.

Mit dem Wintereinbruch in der Nacht auf Sonntag wurde der Besucherandrang am anderen Morgen nicht weniger. Vielmehr schien das Winterwetter mit dauerndem Schneefall während des ganzen Tages dem örtlichen Musikverein in die Karten zu spielen. So hatten viele Bewohner keine Lust, spazieren zu gehen oder einen Ausflug an die frische Luft zu machen. Stattdessen packten sie die Gelegenheit beim Schopf, daheim die Küche kalt zu lassen und sich beim Mittagessen in der Neuwieshalle einen schmackhaften Winzerbraten oder anderes einzuverleiben. Zudem wurden in bewährter Weise mehr als zehn verschiedene Weine angeboten.