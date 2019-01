Wellendingen. Der Tierschutzverein Rottweil und Umgebung möchte die wegen Sturmwetter verschobene Mahnwache in Wellendingen nachholen. Die Tierschutzjugend TiJu hat sich mit Plakaten und Bannern vorbereitet und diese wetterfest gestaltet, so dass der Termin feststeht: am Samstag, 26. Januar, von 14 bis 17 Uhr auf dem Schlossplatz in Wellendingen. Ziel ist es, die Bevölkerung über das Thema "verwilderte Katzen" aufzuklären und ein Zeichen gegen Katzenhass zu setzen. Gedacht wird außerdem der verschwundenen Katzen von Wellendingen.