Wellendingen (kw). Im zweiten Anlauf hat es nun geklappt: Mitglieder des Tierschutzvereins Rottweil und Umgebung sowie Aktive der Tierschutzjugend haben am Samstagnachmittag vor dem Wellendinger Rathaus mit einer Mahnwache auf die Situation bei verwilderten Katzen hingewiesen. Mit Plakaten, Bannern, ausgelegtem Informationsmaterial und persönlichen Gesprächen klärten die Tierschützer die Bevölkerung auf. Die Organisatoren und Helfer waren zufrieden. Ein Vertreter des Landratssamtes sowie die Polizei schauten aus Sicherheitsgründen vorbei. Ziel der Aktion sei es, ein klares und deutliches Zeichen gegen Katzenhass zu setzen, bemerkte der Vorsitzende des Tierschutzvereins, Günther Hermus. In Wellendingen war eine Helferin in anonymen Briefen für ihren Einsatz massiv angegriffen worden (wir berichteten).