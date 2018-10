Die Führung des SC Wellendingen weihte die in den Sommermonaten erstellte Nordtribüne offiziell ein (wir haben berichtet). Ehrengäste, Sponsoren und zahlreiche Mitglieder fanden sich auf der Sportanlage bei der Ziegelhütte ein. Die beiden Vorsitzenden, Martin Häsler und Branimir Nikolic, würdigten das Engagement der beiden Macher, Karl Mießlang und Dietmar Keufer. Die zwei seien tatkräftig vorangegangen und hätten die Maßnahme zusammen mit weiteren Helfern und der Unterstützung von Firmen umgesetzt. Der Verein dankte beiden mit einem Geschenk. In fünf Wochen war die zusätzliche befestigte Außenanlage in 400 Arbeitsstunden errichtet worden. Im Bild: fleißige Helfer und Unterstützer. Foto: kw