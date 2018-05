Wellendingen Lorena-Luis setzt das I-Tüpfelchen

Der Siegerehrung fieberten alle Musiker entgegen und konnten es kaum fassen, als Willfingen auf dem ersten Platz landete. Da galt es einfach nur, laut zu jubeln, sich zu freuen, in die Arme zu nehmen und auf diesen tollen Erfolg anzustoßen. So endete dieser hervorragende Auftritt in einer grandiosen Party, die sicherlich bis zum Morgen gedauert hätte, wenn nicht der bestellte Bus nach einiger Zeit die Heimfahrt nach Wilflingen erinnert hätte.

Die Aktiven der Musikkapelle sprachen hinterher von einem "unbeschreiblichen Abend", der an Stimmung, guter Laune, Freude an der Blasmusik und Kameradschaft nicht zu überbieten sei. Sie freuten sich ungemein über den Pokal und darauf, den Titel im nächsten Jahr in Inzigkofen zu verteidigen.