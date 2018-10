Wellendingen "Krankes System" macht das Leben schwer

Vom Aussterben bedroht

Auch Bürgermeister Dominic Butz ist besorgt, dass ein derartiger Lehrermangel, wie er derzeit in Frittlingen herrscht, eines Tages zum Aussterben der kleinen Schulen führen könnte. Eine Zusammenlegung der Schulen von zwei oder gar drei Orten sei nicht gut. "Eine Schule im Ort ist ein wichtiger Standortfaktor, gerade für junge Familien", weiß er. Das Engagement der Gemeinde geht so weit, dass sie nicht nur in Zusammenarbeit mit einer Elterninitiative Plakate und Flyer erstellt hat, um Lehrer anzuwerben, sondern Butz selbst sogar Leute abtelefoniert, die als Lehrer in Frage kämen.

Gängige Praxis ist es inzwischen, ehemalige Lehrer aus ihrer Pension zurückzuholen, um die Löcher im Stundenplan zu stopfen. Doch die Bemühungen waren bislang nicht von Erfolg gekrönt. "Viele ehemalige Lehrer wollen ihre verdiente Pension genießen, und andere sind bereits gebunden", sagt Butz.

Personen ohne die nötige Qualifikation zu verpflichten, gehe auch nicht so einfach. "Das Verfahren muss über das Schulamt laufen", sagt Butz. Leider sei dort nicht die Flexibilität gegeben, um das Defizit zu entschärfen. Die Vorschriften müssten aufgeweicht werden, findet der Bürgermeister. Auch mit dem Programm für Gymnasiallehrer, mit einer Zusatzausbildung und drei Jahren Verpflichtung für eine Stelle an der Grundschule, um dafür später eine garantierte Stelle an einem Gymnasium zu bekommen, lasse sich nicht wirklich jemand hinter dem Ofen vorlocken, schätzt Dominic Butz.

Mit den Plakaten und Flyern will er Werbung für Frittlingen machen und für den ländlichen Raum begeistern. "Wer nicht auf dem Land leben möchte, der kann auch in Rottweil wohnen. Die Wege sind nicht so weit, dass es nicht möglich wäre", sagt er. Die Mühe um Aufmerksamkeit hat gefruchtet. Er habe schon einige Rückmeldungen von Interessenten bekommen, sagt Butz.

Das einzige Problem sei nun noch das "kranke System" Schulverwaltung. Die stelle den Lehrerbedarfsplan auf und entscheide, wieviele Lehrer Frittlingen bekomme. Und sie seien es auch, die dann die Bewerber auf die Schulen, die Kräfte am nötigsten haben, verteilen.

Wenn die Schule oder die Gemeinde neue Kräfte einstellen könnte, hätte sie es längst getan. So aber müssen die Frittlinger auf die Gunst des Schulamts und das Durchhaltevermögen der Frittlinger Lehrkräfte hoffen.