Denkingen. Der "Markt der Möglichkeiten" der N-Region 5G (Wellendingen, Deißlingen, Frittlingen, Denkingen und Aldingen) beginnt heute, Samstag, um 10 Uhr in der Mehrzweckhalle in Denkingen. Nach der Eröffnung folgt eine Podiumsdiskussion mit Staatssekretär Andre Baumann. Um 14.30 Uhr erfolgt der Auftritt der Kinderburg. Ab 16.45 Uhr heißt es: "Photovoltaik, Stromspeicher, Ladesäule – drei Bausteine für Ihre Unabhängigkeit". Um 18 Uhr beginnt ein Impulsvortrag "Demographischer Wandel im ländlichen Raum – Herausforderung/Chancen". Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Die fünf Foren im Anschluss an den Impulsvortrag dauern etwa ein bis zwei Stunden: Forum I: Vorstellung alternative Wohnform im Alter – Beispiel Frittlingen (Technische Hilfen im Alter), Diskussionsleitung: Bürgermeister Dominic Butz, Frittlingen, Ort: "Betreutes Wohnen Am Kirchgarten", Kirchhofen 3; Forum II: Wie begei­stere ich junge Menschen für Kommunalpolitik, Diskussionsleitung: Bürgermeister Thomas Albrecht, Wellendingen; Forum III: Mobilität der Zukunft im ländlichen Raum, Diskussionsleitung: Bürgermeister Rudolf Wuhrer, Denkingen; Forum IV: Klimaschutz durch zukunftsweisende Energiesysteme – Beispiel kommunale Nahwärmenetze Diskussionsleitung: Bürgermeister Ralf Fahrländer, Aldingen; Forum V: "Gründerzeit 4.0 – Existenzgründung leicht gemacht", Diskussionsleitung: Bürgermeister Ralf Ulbrich, Deißlingen.