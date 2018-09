Wellendingen Heiße Themen im Ort

Wellendingen-Wilflingen. Das traditionsreiche und expandierende Wilflinger Unternehmen Leibold und Amann Präzisionstechnik zeigt seine Verbundenheit mit der Feuerwehrabteilung Wilflingen und spendet ihr eine Wärmebildkamera im Wert von etwa 4000 Euro. Dies erfreut Abteilungskommandant Tobias Bucher, der sich, wie auch Pa­trick Grießer, Gesamtkommandant der Wellendinger Feuerwehr, bei Karl-Heinz, Gerhard, Philipp und Michael Leibold bedankt.

Karl-Heinz Leibold (kaufmännische Geschäftsleitung) hebt die Bedeutung der Wilf­linger Feuerwehrabteilung hervor. Die Wärmebildkamera werte ihre Schlagkraft auf. Er betont die kurzen Wege. Schließlich komme es bei Einsätzen oft auf Sekunden an.

Mit einer Wärmebildkamera in Händen bringe der Erstangriff in Dunkelheit und Rauch einen taktischen Vorteil, erklärt der Gesamtkommandant. So erkennen die Feuerwehrleute sofort, wo sich noch Menschen befinden oder verstecken und orten den Brandherd.