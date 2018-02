Wellendingen (apf). Es war eine schwere Geburt, ist aber mittlerweile gelungen. Die Gemeinde Wellendingen hat mit dem "Verein zur Hagelabwehr in den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Tuttlingen" Kontakt aufnehmen können. Zwar nicht mit dem Vorsitzenden (wir haben berichtet), aber mit der Nummer zwei (Gernot Hengstler) und dank eines aufmerksamen Zeitungslesers, der ebenfalls aktiv wurde, mit der Nummer drei (Peter Hellstern). Nun müsse noch mit den Piloten, so Bürgermeister Thomas Albrecht, abgeklärt werden, wie weit sie fliegen können, beziehungsweise wie weit das vorhandene Budget reiche. Also ob Wellendingen, unmittelbarer Nachbar von Frittlingen (Landkreis Tuttlingen), unter den Schutzschirm gegen Unwetter komme.