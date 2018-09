Wellendingen Hab’ mein Wagen vollgeladen...

Die Rede ist von Johannes Muschal, der mit dabei war, als in Dauchingen auf einem Weizenfeld der Mähbinder von Georg Mink in Aktion war und dort der Weizen gemäht und die Garben gebunden und verladen wurden.

Auf den Garbenwagen war unter anderem Johannes Muschal am Schwitzen und Laden. Danach, nach getaner Arbeit, ging es in gemütlicher Runde bei Georg Mink weiter. Am anderen Tag stellte Muschal jedoch fest, dass seine Geldbörse mit Inhalt, Ausweis, Bankkarten und vielem mehr verschwunden war.

Da er beim Laden der Garbenwagen durch ruckartiges Anfahren des Traktors mehrfach in die Garben gefallen ist, war Muschal überzeugt, dass die Geldbörse in einem der beiden Garbenwägen verloren ging und dort zu finden sein müsste. Also lud er einen der beiden Garbenwagen in schweißtreibender Arbeit wieder komplett ab, ohne allerdings fündig zu werden.