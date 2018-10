Wellendingen Geniales am Lärmschutzwall

Ja, warum eigentlich nicht. Schließlich beginnt hinter den noch zu modellierenden Dreck- und Erdhaufen das neue Wohngebiet Unter Elben. Mit 41 Häusern im ersten Abschnitt – hier seien bereits 36 Plätze verkauft oder vorgemerkt – und 70 im zweiten. Und bei 1,5 Kinder im Schnitt pro Haus, so Albrecht, in unmittelbarer Nähe zu Kindergarten und Grundschule biete sich ein Abenteuerspielplatz der besonderen Art doch an.

Eine Herausforderung für den Jugendgemeinderat, sich Gedanken zu machen und Ideen zu entwickeln. Die dann einem Planer zur Ausarbeitung übergeben werden soll, so Albrecht. Der selber von Bergen, Tälern und Hügeln auf der etwa 10 000 Quadratmeter großen Fläche schwärmt ("Gemeinsam etwas Geniales schaffen") und sich – mit Blick auf die Smartphone-affine Jugend von heute – an die Freizeitgestaltung in seiner Kindheit und Jugend in freier Natur beinahe wehmütig erinnert.

Jenseits dieser Ideenfindung werden bereits einige Projekte des Jugendgemeinderats – bewährt und neu – terminiert. Neu ist der regelmäßige und zwanglose Treff im Jugendhaus. Er soll künftig jeden ersten Freitag im Monat ab 19 Uhr stattfinden. Premiere ist am 2. November. Das traditionelle Fifa-Turnier (mit Anmeldung) beginnt am Samstag, 29. Dezember, um 13 Uhr im Jugendhaus. Und das sehr gut besuchte Maibaumstellen am 30. April ist gleichfalls vorgemerkt.

Franziska Lindner regt gemeinsame Aktionen des Jugendgemeinderats an Wochenenden, wie einen Ausflug zu einem Hochseilgarten, an. Außerdem sollen die Viertklässler angesprochen und eingeladen werden. In Absprache mit Rektor Harald Gauß könnten Jugendgemeinderäte die Viertklässler Anfang 2019 besuchen, um Möglichkeiten, die das Jugendhaus bietet, vorzustellen. Die nächste Sitzung des Gremiums ist am Freitag, 7. Dezember, 17 Uhr, vorgesehen.