Wellendingen Frohe Botschaft: Wellendingen kein Sorgenkind mehr

Schulden steigen

Die Zuführungsrate (erwirtschaftetes Geld aus dem Verwaltungshaushalt, das dem Vermögenshaushalt, der für neue Investitionen zuständig ist, beim Finanzieren hilft) ist 2018 mit 1,797 Millionen Euro notiert. Zum Vergleich: Der 2017er-Ansatz betrug 1,415 Millionen Euro, das 2016er-Rechnungsergebnis 3,122 Millionen Euro. Weitere Bausteine der Finanzierung sind eine Rücklagenentnahme (1,365 Millionen Euro) und eine Kreditaufnahme (900 000 Euro).

Dies hat laut Plan zur Folge, dass die Schulden steigen: von 1,738 Millionen Euro (Anfang 2018) auf 2,363 Millionen Euro (Ende 2018). Pro Kopf hat die Verwaltung die Zahlen 551 Euro und 749 Euro ausgerechnet. Während die Rücklage dann bis auf den Mindestbestand nahezu geleert ist, gibt es zeitnah frohe Erwartungen: Mit jedem Bauplatzverkauf in "Unter Elben" soll der dreijährig angelegte Kredit bis 2021 so schnell wie möglich getilgt werden.

Größere Projekte

Die größeren 2018er-Vorhaben spielen sich im Baugebiet "Unter Elben" (Erschließung, 3,11 Millionen Euro) und in der Frittlinger Straße (Sanierung, 687 000 Euro) ab.

Bevor das gesamte Zahlenwerk einstimmig genehmigt wird, wird, wie im November angekündigt, das Essen in der Neuwiesschule und im Kinderzentrum ab Januar um 40 Cent angehoben (4,20 Euro statt 3,80 Euro); in der Kinderkrippe gibt es halbe Portionen (2,10 Euro).

Die Wassergebühren steigen, ebenfalls wie angekündigt, ab Februar um 20 Cent. Der Kubikmeter kostet somit 2,45 Euro. Zwar existiert 2017 immer noch ein Abmangel (10 663 Euro), doch der angestrebte und vom Gesetzgeber gewollte 100-prozentige Ko­stendeckungsgrad rückt näher.

Mehrheitlich erst 2020

Eine weitere Erhöhung betreffen die Friedhofsgebühren. Hier werden 2018 vier Prozent mehr fällig; der anvisierte Kostendeckungsgrad von 70 Prozent wird dennoch verfehlt. Eine weitere vierprozentige Erhöhung findet nicht 2019 (wie von der Verwaltung vorgeschlagen), sondern erst 2020 (wie von Tobias Schlenker angeregt) statt. Die Abstimmung geht nämlich acht zu sechs bei einer Enthaltung aus.

Nebenbei: Die immer wieder mal in diesem Jahr diskutierte Änderung der Friedhofssatzung wird einstimmig beschlossen. Ein Punkt hebt die Verwaltung hervor: "Bisherige Urnenwahlgräber und Urnenreihengräber können nach 15 Jahren Ruhezeit abgeräumt werden. Die dafür bezahlten Gebühren werden nicht erstattet. Die üblichen Abräumgebühren sind zu bezahlen."

Gewissen Charme hat dafür der doppelte Nachschlag, der nach Beschluss (!) der Haushaltssatzung erfolgt. Ein mobiles Geschwindigkeitsmessgerät soll gekauft werden (1700 Euro). Als Vorbild, vor allem in Sachen Wartung und Pflege, wird Frittlingen genannt. Und der Gemeinderat geht auf die Anregung ein, die Wasserleitung in der Wilflinger Straße zu sanieren, wenn der Landkreis im Frühjahr die Straßendecke erneuern will.

Die vom Bürgermeister genannten Kosten von 20 000 Euro klingen jedoch für Fachleute aus dem Gremium reichlich sparsam. Armin Klaiber und Thomas Schauber unisono: "Kommt mir wenig vor." Wie dem auch sei. Alles solle schnell gehen. Eine Dauer der Arbeiten von acht Wochen im April und Mai, laute laut Al­brecht die Botschaft des Landkreises.

Schläge Tag und Nacht

Als noch Alexander Angst um einen Rückbau um etwa einen halben Meter beim Mitfahrbänkle Richtung Wilflingen bittet ("Tag und Nacht tut es nur Schläge, weil die Lkws darüber fahren"), weist der Bürgermeister auf einen Termin mit einem zuständigen Vertreter des Landratsamts hin, der für Donnerstag, 28. Dezember, 10 Uhr, vorgesehen sei und bei dem Probleme dieser Art angesprochen werden könnten.

Ein allerletzter Nachschlag: Der Antrag des Albvereins Wilflingen auf Investitionszuschuss von etwa 2500 Euro (25 Prozent im Sinne der Vereinsförderregelung) nach Vorlage einer Rechnung wird einstimmig genehmigt; das Geld kann jedoch erst im Haushaltsjahr 2019 ausbezahlt werden. Der Verein plant im wesentlichen bei der Schutzhütte, den Holzlageranbau zu vergrößern und den offenen Unterstand zu überdachen.