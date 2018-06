Wellendingen Flexibilität eine der großen Stärken

Hafner fuhr mit dem Fahrrad nach Reutlingen, kaufte dort Flugzeugschrott und ließ ihn im Aluwerk in Wutöschingen einschmelzen, um produzieren zu können. Aus Rottweil beschaffte er Aluronden, die zu Küchengeschirr verarbeitet wurden.

Als gelernter Metalldrücker war sein Bruder Karl Hafner der richtige Fachmann für diesen neuen Produktionszweig. Produziert wurden Lockenwickler, Wellenklammern oder Aluminium-Kochgeschirr. Die Belegschaft betrug 1947/48 bereits 45 Personen. Trotz starker Konkurrenz nach dem Aufblühen der Wirtschaft nach der Währungsreform wurde das Markenzeichen "Joha" zum Qualitätsbegriff für Küchengeschirr aus Reinaluminium.

Ab 1950 begann die Fertigung von Uhrenbestandteilen und Uhrengehäusen. 1954 wurde das Gebäude der ehemaligen Firma Hohner in der Ledergasse erworben und in den Folgejahren zweimal umgebaut.

Aktuell 120 Beschäftigte

Die ständige Anpassung an die Bedürfnisse des Marktes war eine der großen Stärken der Firma Hafner. So wurden geschliffene und hochglanzpolierte Spiegel für Blitzgeräte oder Fahrradlampen für Kunden wie Würth hergestellt. Tonarmlagerungen für Plattenspieler für einen Kunden in St. Georgen, Stilwecker, Barometer, Wand- und Uhrengehäuse fanden zur jeweiligen Zeit ihre Abnehmer.

1962 erfolgte der Umzug nach Zepfenhan mit dem Erwerb eines Firmengebäudes, das genügend Raum für eine spätere Erweiterung in Aussicht stellte. Die Fertigung von Aluminium-Waren musste mangels Nachfrage eingestellt werden und wurde durch Geschenkartikel aus Kupfer und Messing ersetzt.

In den 1970er-Jahren waren bis zu 150 Menschen bei Hafner beschäftigt. Ständig wachsende Produktion machte die Gründung einer neuen Fertigungshalle notwendig, der am heutigen Standort im Gewerbegebiet "Vor Weilenberg" mit Unterstützung der Gemeinde Wellendingen gefunden werden konnte.

Mit dem Tod des Firmengründers 1983 übernahmen Roswitha Obermeier und Josef Hafner Junior die Geschäftsführung. Bereits seit 2012 ist sein Sohn Christoph Hafner Mitglied der Geschäftsführung, seit 2017 arbeitet auch Tochter Madeleine im Unternehmen.

Heute präsentiert sich das Unternehmen mit rund 120 Beschäftigten als ein moderner Betrieb der Umformtechnik, der meist hochkomplexe Bauteile produziert. Stanz-, Biege- und Tiefziehteile werden an Kunden im Automotive-Bereich, der Lüftungs- und Klimatechnik, der Luftfahrt- und Elektroindustrie, Magnet- und Medizintechnik sowie der Sensorik geliefert.

Beim Festabend zeigte sich Bürgermeister Thomas Al­brecht sehr beeindruckt. Er sprach Christoph Hafner, stellvertretend für die Firma, seine Anerkennung aus, der direkt zuvor zu seiner Belegschaft gesagt hatte: "Sie sind die Firma, ohne sie gäbe es die Firma Josef Hafner nicht." Das hätten nach Meinung von Thomas Albrecht noch nicht viele Chefs in anderen Firmen kapiert.

Da die Firma in der Gemeinde viele Jahre tief verwurzelt sei, schenkte er einen Baum, einen Ableger der vielhundertjahrealten Linde beim Rathaus, den es im Herbst an geeigneter Stelle zu pflanzen gilt. Bürgermeister Albrecht gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass bei 75 Jahren Firmengeschichte mindestens noch genauso viele Jahre Unternehmensgeschichte in der Zukunft vor "Josef Hafner" liegen mögen.