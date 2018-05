Wellendingen Feuer, Frauen und ein Fabelwesen

Keine tiefschürfenden Nachfragen erfährt im Ratssaal außerdem die Vereinbarung zur Rehwildbejagung. Eine Thematik, die den Gemeinderat als Jagdvorstand der Jagdgenossenschaften Wellendingen und Wilflingen interessiert. Grundlage der aktuellen Vorlage ist das forstliche Gutachten vom April. Daran angelegt ist eine Zielvereinbarung zur Rehwildbejagung. Und diese wiederum betrifft den Dreijahreszeitraum bis 2021.

Folgende Ergebnisse sind darin festgehalten. Im Jagdbogen Wellendingen 1 (Gesamtfläche 1064,4 Hektar, davon 438,3 Hektar Wald- und 623 Hektar Feldfläche; jagdliche Schwerpunkte: Kohlwald, unteres Brühlholz, Weilenberg) lautet der Vorschlag, den Abschuss "deutlich zu erhöhen", da in Teilflächen die Verbissbelastung extrem stark geblieben sei. Dafür könne im Jagdbogen Wellendingen-Wilflingen (Gesamtfläche 510,7 Hektar, davon 220,4 Hektar Wald- und 289,7 Hektar Feldfläche; jagdlicher Schwerpunkt: Herrenwald im Altholz) der Rehwildabschuss belassen werden, die Verbissbelastung sei abnehmend.

Wellendingen 1 ist in der Verbissstufe "mittel" bei der Tanne eingestuft. Ziel sei, in drei Jahren in die Stufe "gering" zu kommen. Wellendingen-Wilflingen ist bei Tanne und Fichte bereits in der Verbissstufe "gering" – und so soll es in drei Jahren bei der Tanne auch bleiben.

Weil die Jäger (vier in Wellendingen 1 und zwei in Wellendingen-Wilflingen) einverstanden seien, wie der Bürgermeister anmerkt, wird besagte Vereinbarung zur Rehwildbejagung einstimmig angenommen. Genaue Abschusszahlen, wie einst, sind darin nicht vermerkt (Also auch nicht, wenn Fabelwesen wie Wolpertinger zu früher Stunde von Waidmännern gesichtet und erlegt werden sollten).