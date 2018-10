Wellendingen Feldmaus sammelt Sonnenstrahlen und Farben

Pfarrer Varghese Plackal hat in seiner Predigt verschiedene Aspekte zu Erntedank aufgegriffen, während die Kinder bis zur zweiten Klasse in den Kleingruppen sich ebenfalls in altersgerechter Art und Weise mit diesem Thema beschäftigten. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst in gewohnt guter Weise von der Familienzeit-Band Adorando.