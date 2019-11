Wellendingen Fehlende Fahrpläne verwirren Busreisenden

Möglichkeiten für Missverständnisse

Das dies nicht so einfach ist wie für einen Bäcker das Brezelbacken, zeigte sich unlängst bei einem Selbstversuch. Wenn man am Bahnhof in Rottweil aus dem Zug aussteigt, schaut man sich zuerst um, um her­auszufinden, an welcher Haltestelle ein Bus nach Wellendingen abfährt. Nachdem man alle Haltestellen beobachtet und die entsprechenden Pläne studiert hat, stellt man fest, dass Möglichkeiten für Missverständnisse vorhanden sind.