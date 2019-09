Wellendingen Falscher Polizist erbeutet zehntausende Euro

Die Täter gingen laut Polizei äußerst dreist vor und vereinbarten mit den Geschädigten unmittelbar vor der zweiten Geldabholung sogar einen Termin bei der "realen" Polizei in Rottweil zur Rückgabe des ausbezahlten Geldes. Als der Geschädigte den Termin am Samstag schließlich wahrnahm und bei der Polizei in Rottweil erschien, flog die raffinierte Betrügerei auf.