Die katholische Kirchengemeinde St. Gallus in Wilflingen feierte in einem Gottesdienst das Erntedankfest. Pfarrer Varghese Plackal ging in seiner Predigt vom Wachstum bis zur Ernte auf die Früchte der Erde ein. Die Erntedankgaben wurden bereits von vielen, in Körben schön gerichtet, gebracht. Isabell und Heiko Leibold bauten mit viel Liebe den Erntedankaltar auf. Foto: Leibold