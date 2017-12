Wellendingen. Ein unbekannte Täter ist am Dienstag gegen 1 Uhr in Wellendingen in eine Bäckerei in der Rottweiler Straße eingebrochen. Er hebelte laut Polizeiangaben die Eingangstüre zum Verkaufsraum auf und begab sich auf direktem Weg in einen Aufenthaltsraum. Aus einem Schrank entwendete er die verschlossene Kasse mit den Tageseinnahmen des Vortags. Bereits vor zwei Wochen wurde in gleicher Art und Weise in die Bäckerei eingebrochen. Die Polizei in Rottweil bittet um Hinweise zu Tat oder Täter unter Telefon 0741/47 70.