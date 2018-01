Wellendingen Erfolgreich musiziert

Dieser steigt vom 15. bis 18. März in Bietigheim-Bissingen. Simona Schönwolf ist Schülerin an der Bläserschule der Stadtkapelle Rottweil, spielt in der Jugendkapelle Rottweil und wird von Ágnes Suszter unterrichtet.

Ein Konzert der Preisträger fängt am Sonntag, 25. Februar, um 18 Uhr in der Augustiner-Klosterkirche in Oberndorf an.