Wellendingen Energie-Rallye nicht auf Sparflamme

In zwei Doppelstunden brachte der Diplom-Ingenieur den jungen Menschen die Themen "Energieerzeugung", "Stromsparen" und "Umweltschutz" nahe. Was ist Energie? Wie funktioniert eigentlich der Treibhauseffekt? Und welche Maßnahmen helfen gegen den Klimawandel? Das sind nur drei der vielen Fragen, die Bur am Orde den Schülern stellte.

Im Klassenverbund folgten die Viertklässler zunächst dem spielerischen Vortrag des Energieberaters und konnten ihr erlerntes Wissen anschließend bei einer Energie-Rallye quer durchs ganze Schulhaus sofort einsetzen.