Wellendingen. An der Einmündung der K 5542 in die K 7156, die zwischen Wellendingen und Schömberg liegt, sind am späten Mittwochnachmittag ein Audi und ein Mercedes zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Gegen 17.30 Uhr bog eine aus Richtung Feckenhausen kommende Audifahrerin von der K 5542 nach links Richtung Schömberg ab. Dabei übersah sie einen auf der K 7156 nach Wellendingen fahrenden Mercedes und stieß mit ihm zusammen. Der Audi wurde durch die Aufprallwucht den angrenzenden Abhang hinuntergeschleudert und kam erst dort zum Stillstand. Die 55-jährige Fahrerin und der Fahrer des Mercedes, 79 Jahre alt, verletzten sich dabei leicht. Sie wurden von einem Rettungsteam des DRK versorgt. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 20 000 Euro. Auf etwa 10 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden am Mercedes. Ein Abschleppdienst musste verständigt werden.