Wellendingen Eine Scheibe Brot für 20 KZ-Häftlinge

Nach einiger Zeit in Auschwitz wurde er nach Bisingen, später nach Dautmergen verlegt. Täglich zwölf Stunden Arbeit im Steinbruch, kaum Essen, kaum Wasser, Krankheiten und Ungeziefer waren für Eugeniusz eine schreckliche Zeit. Nach der Verlegung in das Konzentrationslager in Vaihingen an der Enz wurde Dabrowski Ende März 1945 in das Konzentrationslager Dachau gebracht, wo er Ende April von den Amerikanern befreit wurde.