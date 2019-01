Wellendingen Eine in Wellendingen, eine in Frittlingen

Der Schultes informierte, dass die kommende Gemeinderatssitzung am 18. Februar erst um 20 Uhr beginnen könne, dass die Versammlung der Frittlinger Jagdgenossen am 13. Februar einberufen werde, dass die Arbeiten für das Backbone und das Glasfasernetz der Gemeinde in den Gewerbegebieten ausgeschrieben wurden und sich die Anlieger, die sich bisher nicht meldeten, bis 31. Januar erklären können, ob sie einen Anschluss wünschen.