Wellendingen Ein Paradies an Gartengestaltung

Die Fahrt führte durch das romantische Kinzigtal. In Geroldseck wurde ein zweites Frühstück eingenommen. Frisch gestärkt am Ziel angekommen, bestaunten die Teilnehmer ein Paradies an Gartengestaltung und wunderschönen Blumen und Staudenanlagen. Für die Kinder und Jugendlichen waren genügend Spielplätze und Geräte zum Austoben vorhanden.

Der Wettergott hatte es wieder einmal gut mit den Wellendingern gemeint und typisches Radfahrerwetter beschert. Auf den vielen Liegen am Seepark der Gartenschau fühlte sich die Besucher wie im Urlaub. Am Uferbereich ließen sich prächtig schillernde Libellen beobachten. Auch nutzten die Teilnehmer das Seepark-Bähnle, um den Park aus fahrender Perspektive zu erleben.

Auf der Heimfahrt ließen die Wellendinger den wunderschönen Tag in geselliger Runde mit einem Abendessen im Gasthaus Unot in Schramberg-Sulgen ausklingen. Mit vielen neuen Eindrücken und Ideen von der Gartenschau wurden den Ausflügler wieder gut nach Hause gefahren.