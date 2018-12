Wellendingen Ein Niedrigseilgarten

Eine Anschauungsmöglichkeit, was sich genau dahinter verbergen kann, gibt es, wenn die Anregung von Jugendbetreuerin Franziska Lindner in die Tat umgesetzt wird und bei einem Ferienangebot von Jugendbetreuung und Jugendgemeinderat ein Hochseil- und ein Niedrigseilgarten in den Oster- oder Pfingstferien besucht wird.

Das Ergebnis einer kleiner Umfrage von Jugendgemeinderäten unter Jugendlichen lässt darauf schließen, dass die jüngeren Bürger in der Gesamtgemeinde Wellendingen – jedenfalls bei Spiel- und Abenteuerspielmöglichkeiten in der realen Welt – nahezu wunschlos glücklich sind.

Auch eine weitere Anregung aus der Jugendgemeinderatssitzung im Oktober nimmt Gestalt an. Am Montag, 18. Februar, 15 Uhr, können Viertklässler das Jugendhaus besuchen und kennenlernen. Dabei werden sie von Franziska Lindner, Maximilian Schwarz und Lisa Grießer mit den Möglichkeiten, die sich für Heranwachsende in diesem Gebäude bietet, vertraut gemacht. Gleiches soll ebenso mit Wilflinger Schülern und dem Wilflinger Jugendhaus geschehen.