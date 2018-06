Wellendingen Doch die Jüngeren bleiben fern

Denkingen (hbo). Anknüpfend an den Erfolg der Erstausgabe 2015 haben die fünf Gemeinden der N!-Region 5G am Samstag den zweiten "Markt der Möglichkeiten" mit dem Schwerpunkt "Wirtschaft trifft Jugend" in der Denkinger Mehrzweckhalle veranstaltet.