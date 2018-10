Wellendingen Die hohe Kunst mit nur einem Rad

Zwei Tage treffen sich Einradfahrer aus Nah und Fern in Wellendingen in der Neuwies-Sporthalle. Für die zahlreich angemeldeten Teilnehmer bietet der Veranstalter verschiedene "Workshops" an. Diese werden von mehreren, eingeladenen Einradtrainern geleitet.

Höhepunkt ist der Sonntagnachmittag; von 14 bis 15.30 Uhr läuft ein Showprogramm der Einradfahrer mit Einzel-, Paar- und Gruppenküren. Diese Veranstaltung ist für alle Zuschauer kostenlos. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Weitere Informationen: Homepage: www.rv- wellendingen.de/einrad