Wellendingen Das Wetter spielte der Ortsgruppe oft einen Streich

Damit hatten die 86 Mitglieder des Vereines ziemliches Pech. "Wenn wir eine Schneeschuhwanderung geplant hatten, war das Wetter warm. Und wenn wir wandern gehen wollten, hat es geschüttet", frotzelte Rapp. "Wir müssen einfach das Wort Wetter im Sprachschatz zukünftig streichen".

Auch wenn verschiedene Wanderungen wie die am 1. Mai mangels passendem Wetter ausgefallen waren, so konnten laut Geschäftsführerin Jutta Ströhle und Schriftführer Simon Schmeh eine Familienwanderung an Ostern mit Ostereiersuche, zwei Wanderungen ins Donautal, eine Bergtour an der Hohen Kugel mit 15 Teilnehmern oder als Höhepunkt eine Wanderreise mit 22 Teilnehmern in das Lechquellengebiet im September veranstaltet werden.

Zudem wurde neben dem Fackelfeuer das Kinderferienprogramm mit einem Wander-Grill-Abenteuer sowie das Schnitzen von Rübengeistern im Oktober mit 19 Kindern veranstaltet.