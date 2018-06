Wellendingen Das Endspiel steigt am 27. September

Wellendingen. Da die Spannung nicht auf die Spitze getrieben werden soll, das Ergebnis zuerst: Zur Abstimmung kommt der Beschlussvorschlag der Verwaltung, die unechte Teilortswahl für die Legislaturperiode 2019 bis 2024 beizubehalten. Sie endet 8:8. Sie erhält also keine Mehrheit. Dies bedeutet für Bürgermeister Thomas Al­brecht im Umkehrschluss, dass die Hauptsatzung der Gemeinde geändert, die unechte Teilortswahl gestrichen werden soll. Die Abstimmung darüber, also das Finale, erfolgt in der Sitzung im September. terminiert auf Donnerstag, den Siebenundzwanzigsten. Dann wird eine Mehrheit benötigt: neun Stimmen. Die unechte Teilortswahl Sie besagt, dass die Bewerber in den Wahlvorschlägen getrennt nach Wohnbezirken aufzuführen seien: Bewerbungen aus dem Wohnbezirk Wellendingen und Bewerbungen aus dem Wohnbezirk Wilflingen. Nach dem derzeitigen Stand der Hauptsatzung, quasi dem Grundgesetz der Gemeinde, neun Sitze für Wellendingen und fünf für Wilflingen.

Ohne unechte Teilortswahl gibt es einerseits freie Bewerberwahl, also nicht mehr die ortsteilbezogene Akquise, und andererseits kann der Wähler unter Beachtung der Gesamtstimmenzahl beliebig vielen Bewerbern aus einem Ortsteil Stimmen geben. Beispiel: Es müssten also nicht nur maximal neun Wellendinger mit den 14 Stimmen bedacht werden. Alles ist natürlich keine Einbahnstraße: Die Chance für den kleineren Ortsteil ist gleichfalls gegeben, mehr Sitze als die derzeit fünf zu erhalten. Die eine Mannschaft Sie besteht aus den fünf Gemeinderäten aus Wilflingen, die sich bereits am Vorabend im Ortschaftsrat geschlossen ausgesprochen haben, die unechte Teilortswahl eine weitere Legislaturperiode zu belassen (wir haben berichtet). Somit steht es bereits 5:0. Dann natürlich der Bürgermeister und zwei Ratsmitglieder aus Wellendingen, die der Fraktion CDU/Freie Wähler angehören: Thomas Albrecht und Ulrike Roth. Die andere Mannschaft Sie besteht aus der Bürgerliste Wellendingen, sieben Mann stark, und der SPD. Andree Weidner ist zu Beginn der Sitzung als Nachrücker für den verstorbenen Gemeinderat Alexander Angst durch den Bürgermeister vereidigt und in sein neues Amt eingeführt worden. Kleine Pikanterie am Rande. Zwei der sieben Gemeinderäte der Bürgerliste sind über Ausgleichsmandate in das Gremium gekommen. Und dies hängt in gewisser Weise mit der unechten Teilortswahl und seinen nicht einfachen Modalitäten zusammen.

Tobias Schlenker hat, auch dies nur nebenbei, die Probe aufs Exempel gemacht, als er im Bekanntenkreis die Frage gestellt hat, wer wisse, wie ausgezählt werde und wer in den Gemeinderat komme. Die Antwort, diejenigen mit den meisten Stimmen, stimme eben nicht. Wie der Blick auf das Ergebnis von 2014 zeigt.