Wellendingen Bonbon des Abends und viel Applaus

Schon vor dem Auftritt hatte Wilflingens Musikerboss Udo Angst den Akteuren ein ominöses "Schnapsfässle auf Rädern" nach dem Konzert versprochen, genug Motivation war also vorhanden. Der Musikverein Wilflingen wollte sich natürlich keine Blöße geben und trat hochmotiviert vor das Publikum. Dirigent Daniel Hirt hatte seine Mannschaft gut eingestimmt.

Nach drei Kompositionen als Auftakt und zum Aufwärmen kam das Bonbon des Abends. "Feeling Good" aus dem Musical "The Roar of the Greasepaint" wurde in wundervoller Harmonie mit der Kapelle von Lorena Luis Strohm als Gesangssolistin eindrucksvoll vorgetragen. Die stehenden Ovationen der Zuhörer waren der beste Beweis für die Qualität des Vortrags.

Mit Musikauszügen aus den 80er-Jahren wurde ein rundherum gelungener Auftritt der Gastgeber gekrönt. Als wenn es nicht schon genug Höhepunkte an diesem Adventsabend gegeben hätte, folgte noch ein besonderer zum Abschluss des Konzerts. Zum er­sten Male seit Ostern 1988 traten die beiden Hauptkapellen gemeinsam vor das Publikum und trugen mit den Solisten Markus Ettwein und Lorena Luis Strohm den in vielen Variationen bestehenden Song "Hallelujah" von Leonard Cohen vor. Hochemotionale Momente in der besinnlichen Adventszeit und Krönung des Wilflinger Adventskonzerts.