Wellendingen Bewegende Momente am Ende der Feier

Eingeleitet wurde das Thema von "Zoomie und Mütze", die in der Kirche Barbara-Zweige in eine Vase dekorierten. Zoomie erklärte Mütze, was es mit den Barbara-Zweigen auf sich hat. Dass solche Zweige Licht in das Leben der heiligen Barbara gebracht haben. Sie waren sich aber einig, dass das Licht in das Leben der Menschen jemand anderes gebracht habe.

Anhand einer Fotopräsentation an der Leinwand wurde die Geschichte gezeigt, in der im Himmel über die Ankunft des Erlösers auf der Erde beraten wurde. Gott wollte, dass sich die Menschen auf der Erde freuen, ja sogar lachen sollten sie, wenn der Messias kommt. Ein Engel hatte die Idee, dass es ein Kind sein müsste, denn über ein Kind freue man sich schließlich immer. Doch es war nicht klar, wer das Kind sein könnte. Wieder kamen viele Vorschläge, bis Gott sagte, er selber soll das Kind sein.

Höhepunkt des Gottesdiensts war die Vorstellung der sieben Erstkommunionkinder. Sie haben im Vorfeld schöne Hände aus Papier gestaltet, die nach dem Gottesdienst an alle Besucher verteilt wurden, mit der Bitte, die Kommunionkinder ins Gebet einzuschließen.